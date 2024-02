“Devo confessarlo” Grande Fratello | Stefano da solo con Rosy decide di parlare di Letizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024), lo sfogo clamoroso diMiele. Nelle ultime ore dentro la Casa abbiamo assistito a diverse discussioni e duri faccia a faccia. Perla Vatiero, ad esempio, se l’è presa con Massimiliano Varrese accusandolo di essere troppo aggressivo nel suo nuovo ruolo di regista di un cortometraggio. Anche Beatrice Luzzi ha tirato in ballo l’attore affermando “A me Max fa veramente paura“. “Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito – ha detto l’attrice – E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi”. Ma non è finita: Sergio D’Ottavi ha voluto rispondere con un megafono a qualcuno che ha gridato degli insulti fuori dalla Casa. Inoltre durante la notteMiele si è lasciato andare ad un lungo sfogo con...