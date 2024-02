Detenuto Romania | legale | ricorso a Cedu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 19.30 "Predisporrò unper la violazione dei diritti umani alla(Corte europea diritti umani)". Lo annuncia ildi Filippo Mosca, il 29ennein. "Filippo vive in condizioni disumane da quasi un anno", dice l'avvocato Decina. Al momento, dal governo italiano "non abbiamo avuto nessun segnale, nessun contatto". Il 29enne è stato condannato in primo grado per traffico di droga. Nei giorni scorsi,la madre aveva denunciato:mio figlio in cella con 23 persone, topi e scarafaggi, cibo scadente.

Non solo Ilaria Salis . nelle ore in cui divampa il caso della maestra italiana, apparsa legata mani e piedi in tribunale a Budapest. E in ore in ... (secoloditalia)

Filippo Mosca , 29enne detenuto in carcere in Romania , si profila come un nuovo caso Salis . Si tratta di un giovane condannato a 8 anni e 6 mesi con ... (open.online)

La storia di Filippo Mosca per certi versi ricorda quella di Ilaria Salis: cosa è successo? Il ragazzo è detenuto oggi in Romania , ma per Qual e ... (donnapop)

Il giovane è stato condannato in primo grado a otto anni e sei mesi di carcere per traffico internazionale di droga. Il legale Armida Decina all'Adnkronos: "Vive in condizioni disumane da quasi un ann ...Il 29enne siciliano è stato condannato a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di droga, ma secondo la famiglia e il suo team legale si tratta è un errore giudiziario. La denuncia della madre: “ ...I casi recenti dell’insegnante agli arresti in Ungheria e del giovane imprigionato in Romania hanno acceso i fari sui connazionali in cella fuori dai confini. Il record in Germania: 1079. Il caso Chic ...