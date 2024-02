Derby d’Italia | tocca ai custodi del gol Inter | super difesa e Sommer al top Bremer e Gatti la sicurezza di Max

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il vecchio adagio di Vince Lombardi non sbiadisce con gli anni. L’attacco fa vendere i biglietti, lafa vincere i campionati, disse la leggenda del football americano a cui è tuttora dedicato il trofeo delBowl. Il campionato italiano è da sempre un terreno di conferma di questa massima e la stagione in corso non sta facendo eccezione. Al primo posto c’è la miglior retroguardia, l’, coi suoi 10 gol subiti e subito dietro c’è la Juve che ne ha presi soltanto 13. Due squadre che nella loro diversità hanno il punto in comune di una fase di non possesso solida come il marmo. Poggiano su portieri esperti, il 35ennee il 33enne Szczesny, che dalla sua ha alle spalle una conoscenza di lungo periodo del nostro torneo e la cui continuità ha quindi stupito meno rispetto a quanto mostrato dallo svizzero. ...