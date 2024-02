Denuncia la violenza del fidanzato con un tema su Giulia Cecchettin

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una ragazza di 16 anni di Latina ha raccontato di essere stata perseguitata e anche stuprata dal(o meglio ex) che non accettava la fine della loro relazione. La scoperta delle violenze è stata fatta grazie a undi scuola sul caso di. Il, poi le denunce e il ritrovamento del video La ragazza, 16 anni, studentessa di una scuola superiore di Latina, si era lasciata da tempo con il. Lui non si era rassegnato alla fine della storia a ottobre 2023 ed aveva cominciato a seguirla e scriverle in maniera ossessiva, tanto che la giovane si era spaventata. La persecuzione non era finita lì: il ragazzo aveva anche costretto la giovane a subire un rapporto sessuale che aveva anche filmato con le telecamere e che successivamente è stato ritrovato ...

