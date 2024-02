Dentro Doig e Kumbulla Ora la rosa è ’puntellata’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Mezzo pieno o mezzo vuoto? Lo scopriremo solo giocando. Ma che il bicchiere neroverde, sulla scorta di quanto concluso dal management sassolese dallo scorso primo gennaio alle 20 di ieri, sia mezzo nessun dubbio. Nel senso che quello posto in essere dal Sassuolo è stato, per dirla con il Dionisi della vigilia di Monza, un mercato per sostituire. E non, il sottinteso, per aggiungere o completare, nel senso che, nonostante il momento e la classifica della squadra neroverde suggerisse un po’ più di coraggio, è arrivato solo quello che non poteva non arrivare, a puntellare un organico comunque in difficoltà e che chissà quanto le operazioni concluse rafforzeranno.sostituisce Vina, e il saldo è pari, mentreaggiunge qualcosa alla batteria dei centrali difensivi, ma il suo recente ruolino di marcia – mai in ...