Delitto di Avetrana | Michele Misseri torna libero L’avvocato | “Ho qualche timore | ecco perché”

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Taranto), 2 febbraio 2024 -, 70 anni, “lo Zio” deldi(Taranto), a giorni sarà un uomo. Ha finito di scontare la sua condanna a 8 anni nel carcere di Lecce per soppressione di cadavere. Anche se, conferma il suo avvocato Luca La Tanza, ha sempre continuato a dichiararsi colpevole, a ripetere di aver ucciso la nipote 15enne Sarah Scazzi. Per quelconsumato nell’agosto del 2010 - uno dei più discussi in Italia - stanno scontando l’ergastolo la moglie Cosima e la figlia Sabrina. Avvocato La Tanza, il suo clientea vivere nella casa del. “È una persona sola, è l’unica casa che ha. Non so se alla lunga avrà la forza e la capacità di potersi trasferire. Al momento ...