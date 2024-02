Deiezioni canine sui marciapiedi a Giugliano | i cittadini | “Multare i padroni incivili”

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Oltre all’assenza di, o in alcuni casi occupati da scooter o invasi da erbacce, c’è un altro problema che impedisce un libero passeggio, soprattutto nelle vie del centro di, quello della presenza di escrementi di cani. Sono in tanti, sia sui social che in strada, a lamentare il disagio di dover far attenzione L'articolo Teleclubitalia.