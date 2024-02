Dehors | è scontro in sala tra Comune di Napoli | associazioni e commercianti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIdella discordia. È una guerra strisciante, con ildinel mezzo, e le accuse incrociate di cittadini e. Un tutti contro tutti, al centro del tavolo di osservazione sulla sicurezza della V Municipalità. Sulla proliferazione di gazebo e tavolini, i toni pacati non mutano la sostanza. Le divergenze emergono nella“Silvia Ruotolo”, alla riunione convocata dalla presidente Clementina Cozzolino. “Inutile girarci intorno, trovare un punto di equilibrio è molto difficile” ammette l’assessore Antonio De Iesu. C’è infatti la “legittima aspirazione deial profitto”, e “quella dei residenti alla tranquillità”. Senza contare “chi non vorrebbe isulle aree pedonali”. La questione tocca l’estetica, ...

negozi completamente oscurati da ingombranti dehors. Queste affermazioni non devono essere lette come uno scontro con gli operatori del food, stiamo tutti seriamente e onestamente lavorando, ma ...È successo alle 7:30 della mattina a seguito di uno scontro tra due auto. Illesi i due conducenti ...Ha finito la sua corsa nel dehors di una caffetteria di via Giardini distruggendolo e fermandosi ...Sono sconvolti i titolari del bar Forno Pasticceria Giardini a Modena, dove alle 7 circa un’auto è piombata nel dehors devastandolo ...direzione centro. Uno scontro violento che ha generato una ...