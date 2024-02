De Laurentiis punta a vendere il Bari | tre gruppi chiedono informazioni

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Fase di grandi manovre per il futuro della famiglia De, che nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di privarsi di una delle due proprietà sportive di cui dispone, il. Padrone già del Napoli, il presidentissimo, Aurelio De, non ha mai nascosto il suo interesse per il futuro del, i cui L'articolo proviene da Il Difforme.