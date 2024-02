De Laurentiis lavora per cedere il Bari | contatti con un grosso fondo americano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La famiglia Depossiede due società calcistiche in Italia, il Napoli, presieduto dal padre Aurelio, e il, che vede a capo il figlio Luigi che ha portato il club pugliese dalla Serie D alla promozione in Serie B. La cessione della società sembra sempre più vicina, soprattutto per evitare il rischio di violare le norme federali sulla multiproprietà, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Le regole infatti impongono alla famiglia Dedialmeno uno dei due club entro il 30 giugno 2028. Questa data però potrebbe variare se ilfosse promosso in serie A, in tal caso la cessione dovrebbe avvenire immediatamente, in quanto due squadre con la medesima proprietà non posso giocare nello stesso campionato. Le possibilità di Deper il ...