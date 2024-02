DATA DI NASCITA

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Anche se oggi i grandi templi del ballo non sono più le discoteche, la musica elettronica non ha perso appeal perché, pur uscita dalla dimensione di nicchia degli inizi quando si suonava nei club e diventata mainstream, ha generato festival ed eventi anche di piazza che i ragazzi possono frequentare. E che sono anche i test preferiti da Gabry Ponte quando deve fiutare il gradimento o meno di una sua nuova proposta: "La maggior parte delle mie cose nasce dai live. Parto in studio con delle idee poi le sperimento dal vivo. Mi fido ciecamente dei riscontri che mi arrivano dalla pista. Se un pezzo funziona si crea infatti una sensazione, un feeling di reciprocità che ti conferma di essere arrivato ai cuori e alle teste di chi ascolta. Viceversa può succedere che su brani su cui sono particolarmente gasato, questa ricezione non avvenga e l’idea venga accantonata. L’input iniziale poi può ...

È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di Verissimo con la compagnia di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 il sabato e la ... (ilcorrieredellacitta)

Voleva essere una figlia del Novecento, ma non ci è arrivata per pochissimo. Tamara de Lempicka è nata nel 1894, il 16 giugno. La scoperta storica ... (metropolitanmagazine)

Oltre 30 sono gli eventi che celebrano il compleanno del Cigno per le Settimane Rossiniane del 2024, anno in cui è presente il 29 febbraio (giorno della nascita del compositore nel 1792), ...L'esonero contributivo, fino a un massimo di 3mila euro annui (250 euro al mese), sarà valido fino al 2026. Ecco quali lavoratrici posso ottenerlo.Con la pubblicazione del documento si sbloccano gli sgravi a favore delle lavoratrici. Arriveranno anche gli arretrati ...La data del 30 gennaio 1945 segna un evento cruciale per il suffragio femminile, ben prima del referendum raccontato in C'è ancora domani.Una legge regionale per celebrare i 500 anni dalla nascita di Andrea Bacci (1524-2024), illustre medico, archiatra pontificio di Papa Sisto V, filosofo e scrittore, ma anche padre ...