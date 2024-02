Dargen D’Amico | in Ciao America il tributo di Guè | “Se oggi sfogo le mie fisse in rima…”

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo aver partecipato a Sanremo nel 2022, classificandosi nono con Dove si balla, Jacopo(altresì noto come) tornerà sul palco dell’Ariston per partecipare all’edizione 2024 del Festival, con la canzone Onda Alta. Una canzone che parla del dramma dei migranti, seppur con lo stile leggero di, ma che non fa parte del suo ultimo album, uscito il 2 febbraio 2024, prima dell’inizio del Festival: l’album si chiamae a differenza di Nei sogni nessuno è monogamo esce prima del Festival. D’altra parte, quando è uscito il suo (fino ad) ultimo album,non era il personaggio mainstream cheè diventato a tutti gli effetti, con apparizioni in TV a iosa e programmi che lo hanno visto ...