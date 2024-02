Daniele Tinti in scena a Bologna con “Crossover”

ROMA - Dopo oltre trenta date nei teatri italiani che hanno registrato il "tutto esaurito", il nuovo spettacolo dello stand up comedian Daniele Tinti dal tito ...Sala strapiena ai teatri di Sant'Agostino per la registrazione di Tintoria, podcast di successo che - per Gino Paoli ospite - si è spostato in Liguria.Daniele Tinti e Stefano Rapone faranno le loro "particolari" domande all'ultimo cantautore della scuola genovese. La puntata uscirà poi su varie piattaforme online ...Il podcast 'Tintoria' arriva a Genova con una puntata speciale registrata al Teatro Sant'Agostino, con ospite Gino Paoli. Il cantautore ripercorrerà la sua vita e carriera con gli host Tinti e Rapone, ...Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", dopo l'addio alla trattativa che avrebbe dovuto portare in rosanero Daniele Verde, la dirigenza di Viale del Fante starebbe pensando a Mirko Antonucci, ...