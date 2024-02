Damon Hill: «Anche io cercai la Ferrari, ma Todt mi disse che lì si seguono gli ordini di scuderia. E c’era Schumi» (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il Guardian e il Telegraph affidano il commento del trasferimento epocale di Lewis Hamilton alla Ferrari a due ex piloti di F1, rispettivamente a Giles Richards e Damon Hill. Per Richards “il sette volte campione del mondo sta facendo la sua mossa più audace nell’ultimo lancio di dadi della sua carriera. Questo è un affare mozzafiato ed esilarante”, “il cambio di squadra più significativo del secolo”. La sua decisione, però, “è tutt’altro che senza precedenti, poiché ci sono paralleli con il suo passato che è impossibile ignorare. Alla fine del 2012, dopo aver vinto il suo primo titolo con la McLaren nel 2008, annunciò che avrebbe lasciato la squadra per unirsi alla Mercedes nel 2013. Fu una decisione che causò simile costernazione e fu messa in discussione e derisa. La McLaren era una squadra collaudata vincitrice del campionato ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il Guardian e il Telegraph affidano il commento del trasferimento epocale di Lewis Hamilton allaa due ex piloti di F1, rispettivamente a Giles Richards e. Per Richards “il sette volte campione del mondo sta facendo la sua mossa più audace nell’ultimo lancio di dadi della sua carriera. Questo è un affare mozzafiato ed esilarante”, “il cambio di squadra più significativo del secolo”. La sua decisione, però, “è tutt’altro che senza precedenti, poiché ci sono paralleli con il suo passato che è impossibile ignorare. Alla fine del 2012, dopo aver vinto il suo primo titolo con la McLaren nel 2008, annunciò che avrebbe lasciato la squadra per unirsi alla Mercedes nel 2013. Fu una decisione che causò simile costernazione e fu messa in discussione e derisa. La McLaren era una squadra collaudata vincitrice del campionato ...

". Hill: "Lewis ha fiuto per certe cose" Se condivido la scelta Puoi anche avere Batman al volante ma se la macchina non è competitiva il pilota non può fare la differenza. L'età comunque non conta. In Formula 1 conta è il cronometro. Abbia ...

La firma del pluriridato con la scuderia di Maranello appare imminente. Seguiamo passo per passo la giornata che dovrebbe portare Lewis a Maranello ...