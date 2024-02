Dai posti famosi ai segreti del set fino alla storia dei ladri | 11 curiosità che forse non sai di C’è Posta per Te

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il programma televisivo C’èper Te continua a riscuotere ampio successo manon tutti conoscono alcuni. Maria de Filippi, nonostante la scomparsa di Maurizio Costanzo, ha trovato il coraggio di andare avanti e di continuare a lavorare. La sua trasmissione C’èper Te riscuote ampio successo, anche se bei prossimi giorni durante la messa in onda del Festival di Sanremo e per decisione di Piersilvio Berlusconi le puntate non compariranno nel palinsesto. La conduttrice televisiva Maria De Filippi – Cityrumors.it – Fonte: ANSAC’è da dire che nonostante la popolarità del programma, però, molti telespettatori non siano a conoscenza di alcune, leggende metropolitane eche nasconde Maria de Filippi. Ecco tutto quello che siamo riusciti a trovare in ...