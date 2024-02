“Dai Gattuso soldi all’uomo di ‘ndrangheta” | nelle carte sulla presunta estorsione il ruolo del braccio destro dell’ex calciatore del Milan

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La famiglia del campione del mondo Rinoha pagato la. Il clan pretendevano una mazzetta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarebbe sorto a Corigliano Calabro, in un terreno di proprietà del padre e della sorella dell’attuale allenatore dell’Olimpique Marsiglia. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Chiara Esposito, nei confronti del boss di Schiavonea Aldo Abbruzzese, accusato diaggravata da metodo mafioso ai danni dei. Con lui in carcere è finito Mustapha Hamil, la sua “spalla”: il 17 ottobre e il 15 dicembre scorsi l’uomo di nazionalità marocchina è accusato di aver materialmente incendiato le auto di Ida, sorelladel. Il tutto ...

