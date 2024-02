Dai contrasti di superfici al mix di stili diversi | fino agli accessori giusti da abbinare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato un outfit con gonna di pelle a movimentare la stagione invernale togliendola dal suo classico grigiore? Spesso, infatti, è difficile pensare a dei look creativi e interessanti quando fuori fa davvero freddo. Eppure basta davvero poco. E quel poco, in questo caso, è proprio questo capo trasformista e ultra femminile. La gonna di pelle ha la capacità di sapersi adattare a tantie mood, senza mai togliersi di dosso quel tocco di sensualità che la caratterizza da sempre. Ma quello che più ci piace è che si può scegliere di indossarla in versione mini, midi o maxi. In tutta libertà. A fare la differenza, poi, sono gli abbinamenti. Ciò che si decide di mettere sopra, cambia le carte in tavola. ...