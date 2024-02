Dacia | la nuova sfida alla Dakar 2025 si chiama Sandrider Ecco i dettagli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nelparteciperàe al Campionato Mondiale di Rally-Raid. E lo farà con la tostissima, prototipo ispiratoconcept car Manifesto, presentata nel 2022: il veicolo è stato messo a punto sfruttando le competenze sportive di Renault Group e di Prodrive, azienda britannica specializzata nel motorsport. Lo stile dellaè essenziale, senza fronzoli: sono stati conservati solo i pannelli della carrozzeria assolutamente necessari, facendo a meno di elementi decorativi superflui. Mentre il cruscotto modulare consente agli equipaggi di adattare l’ergonomia e la disposizione di alcuni elementi in base alle rispettive preferenze. Inoltre, affinché la temperatura non si innalzi troppo nell’abitacolo, i progettisti di ...

Dacia Duster , la terza generazione del modello più rappresentativo del Marchio , venduto in 2,2 milioni di esemplari, dei quali oltre 300.000 in ... (247.libero)

La rinnovata Duster diventa più moderna e tecnologica e per la prima volta adotta una motorizzazione full hybrid: ecco tutte le novità (ilgiornale)

Annuncio vendita Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Expression UP nuova a Borgaro Torinese, Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Ecco la classifica delle 10 auto GPL più vendute in Italia a gennaio 2024: ancora una volta domina Dacia, ma bene anche Renault e DR.Meno di un miliardo per aiutare la vendita di auto più ecologiche: ammonta a 950 milioni di euro (di cui 10 ereditati dai fondi 2023) il nuovo programma di ecoincentivi 2024 che ...