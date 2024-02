Dacia è il brand estero più venduto in Italia a gennaio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 disi apre con un risultato record indove è ancora ilpiù scelto da clienti del nostro Paese. Questa leadership è supportata dal valore più alto di sempre di veicoli consegnati in un mese in: 10.618 unità che corrispondono ad una quota di mercato totale del 6,6%. Nel mercato delle sole autovetture,consegna un record di 10.319 unità che corrispondono ad una quota del 7,27% e, soprattutto, ad un +19% rispetto al 2023. Ancor più di rilievo il fatto che questa crescita sia dell’80% più alta di quella fatta registrare dal mercato (+10,6%). Andando ancor più in dettaglio, nel mercato autovetture vendute a clienti privati, dove il marchio rumeno ha una leadership consolidata, la Casa chiude con 9.805 unità consegnate che ...

