Da dove vuole ripartire l’Italia del Rugby

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Franz-Josef Murau, il protagonista di Estinzione, l’ultimo romanzo pubblicato dall’austriaco Thomas Bernhard, poco prima di morire, è tormentato, dilaniato dal suo passato. Vive a Roma, in auto-esilio, cercando di far dimenticare, agli altri e a sé stesso, le sue origini viennesi e un’identità familiare che odia e da cui cerca di affrancarsi, in maniera grottesca, compulsiva e tragica, senza però mai riuscirci. In un passaggio decisivo del suo resoconto, Murau racconta al giovane Gambetti, suo studente di tedesco: «A volte penso a Wolfsegg e mi dico che non mi resta che tornarci, per ritrovare la mia infanzia. Eppure, questo si è sempre rivelato un grosso errore. Vedrai i tuoi genitori, mi sono detto spesso, i genitori della tua infanzia, ma tutto ciò che ho invece sempre trovato è un vuoto immenso..Tutto ciò che vedi quando guardi indietro è un vuoto immenso. Non solo la tua infanzia, ...