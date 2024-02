Da agricoltore capisco chi protesta ma Coldiretti e le altre associazioni non mi rappresentano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Marco D’Ercole Anch’io, come tante persone, appartengo al mondo agricolo. Gestisco insieme a mio padre, professore universitario, l’azienda agricola di famiglia, composta da vigneti, ulivi e seminativi. La mia azienda si trova in Abruzzo. Anch’io, come altri agricoltori,la rabbia del settore. E purtroppo il colpevole non è uno solo – per i telegiornali la colpa è dell’Europa, brutta e burocrata, che tramite il Green deal vessa un settore malconcio. Partiamo da un dato fondamentale. Quando l’Europa burocrata emette una direttiva o una legge, è espressione dei desideri dei singoli Stati. Singoli Stati che fanno pressing affinché si porti a casa più risultati possibili, a discapito di altri Stati. Queste istanze sono rappresentate in Italia dai governi nazionali, regionali e dalledi categoria. È qui per me il vero intoppo. Questi ...

CROTONE - “Non ci dovete vedere come una istituzione lontana. Non a caso io sono qui insieme a voi, non a caso mi fa piacere parlarvi in prima persona. Mi auguro che l'Europa accolga tutte le richiest ...CROTONE, 02 FEB - "Non ci dovete vedere come una istituzione lontana. Non a caso io sono qui insieme a voi, non a caso mi fa piacere parlarvi in prima persona. Mi auguro che l'Europa accolga tutte le ...Non siamo più da almeno un secolo un Paese agricolo. Già prima della Seconda Guerra mondiale l’incidenza del settore primario sulla ricchezza complessiva prodotta in Italia ...