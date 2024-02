Cruciani stende Travaglio | “Uno strazio Non lo leggo mai perché…”

Note – Ammoniti Cruciani e Gianni; angoli 4-6 ...E’ quindi l’Asta a sfiorare poi il vantaggio: al 16’ Gianneschi stende in area Discepolo e l’arbitro indica il dischetto, Dieme si fa ipnotizzare da ...MAZZOLA 0 TERRANUOVA T. 1 MAZZOLA: Florindi, Nassi, Gianneschi, De Luca, Bonechi N., Silvestri (65’ Silvestri), Corsi, Cruciani, Baroni (65’ Hoxhaj), ...Prima frazione in cui entrambe le squadre cercano per lo più di non scoprirsi. La prima iniziativa è di marca biancoceleste, che al 9' va al tiro con Pierangioli, murato, la cui respinta termina sui p ...