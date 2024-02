Crosetto telefona a PiazzaPulita e stoppa tutto | Sono ragionamenti lontani dalla realtà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Se lasciamo andare alcuni, ci alamo": il ministro della Difesa Guidoè intervenuto telefonicamente in diretta durante la trasmissione di Corrado Formigli su La7,. Si stava parlando di guerra in Ucraina con il professore Tomaso Montanari e il giornalista Paolo Mieli. Ma alcuni commenti avrebbero fatto storcere il naso al ministro, che quindi ha deciso di intervenire per chiarire alcuni punti. "Non c'è qualcuno che ha voluto che l'Ucraina continuasse a combattere, rischiando l'estinzione - ha spiegato-. L'Ucraina ha chiesto aiuto ail mondo per difendersi da un attacco dei russi. Non c'è stato un solo giorno in cui hanno smesso di cadere le bombe russe e hanno smesso di tacere i ...