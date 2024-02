Cronache false del ghiaccio e del fuoco | le narrazioni della disinformazione sulle auto elettriche

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Enzo Panizio e Tommaso Canetta Un’analisi di Edmo. Organizzazioni che hanno contribuito: Pagella Politica/Facta news; AFP; Correctiv; Demagog.cz; Demagog.pl; DPA; EFE Verifica; Knack; The Journal Fact-Check; TjekDet; Verificat. A volte si dice che ghiaccino, altre che prendanoo esplodano. Molte storiesfruttano questi fenomeni opposti, mettendoli in relazione ai veicoli elettrici, con un unico obiettivo: diffondere sfiducia verso i mezzi di trasporto più sostenibili. Di recente, in vari Paesi europei, diverse storiesi sono focalizzate sul dipingere i veicoli elettrici (EV) come facilmente infiammabili e inclini ad esplodere ma, con l’arrivo delle basse temperature, questa falsa narrazione nell’ambitosul cambiamento climatico, ha trovato nuovi modi di ...