Crisi Mar Rosso | Terzi | “Perché l’Italia partecipa alla missione con Francia e Germania”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)prenderà parte, al fianco di“Aspides”, finalizzata a proteggere i mercantili in transito nel Marfino allo stretto di Hormuz. In quest’area, da ormai diversi mesi, gli Houthi, gruppo armato dello Yemen, stanno prendendo di mira navi e cargo in transito verso e dall’Unione Europea mettendo a repentaglio la sicurezza e la libertà di navigazione. Sarà unaa natura difensiva, con un mandato differente rispetto all’operazione anglo-americana Prosperity Guardian: avrà il compito di proteggere i mercantili, senza condurre attacchi in territorio yemenita ma se necessario potrà usare la forza. Per saperne di più, abbiamo chiesto a Giuliodi Sant’Agata, senatore e presidente della ...