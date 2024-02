Crisi demografica | si corre ai ripari | ci salverà l’immigrazione?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La questione, lungamente trascurata nell’agenda politica e mediatica italiana, sta finalmente ricevendo l’attenzione che merita, non solo per le sue implicazioni sociali ma anche per le sue conseguenze dirette sul tessuto produttivo del Paese. Le imprese italiane, da quelle piccole a quelle più rinomate, si trovano a fronteggiare una sfida senza precedenti: la difficoltà di reperire personale qualificato e motivato, in un contesto in cui la popolazione in età lavorativa è in costante diminuzione. L’approssimarsi del pensionamento massivo dei baby boomer, una generazione nata in un periodo di boom demografico, pone le basi di un problema di turnover che non può essere ignorato. Questa carenza di manodopera si fa sentire non solo in settori tradizionalmente indi personale, come quello delle cure domiciliari e dell’assistenza agli ...