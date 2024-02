“Crimine | come scienza e tecnologia cambiano il modo di affrontarlo” nell’ultima puntata di Quinta dimensione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ROMA – Si intitola “ildi” l’ultimo appuntamento con “– Il futuro è già qui”, il programma di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti, in onda sabato 3 febbraio alle 21.45 su Rai3, in cui si farà il punto sule indagini, la comprensione e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Su Rai3 “Women for Women against Violence – Camomilla Award” Zero e Lode: prima vincita del quiz Serie TV Rai, un successo dopo l’altro Torna Mattino 5 dal 9 settembre Un video inedito di Nadia Toffa alle Iene In prima visione su Rai Gulp la serie animata “Il Mondo di ...