Crescono imprese e lavoratori Manifatturiero ok | boom turismo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Saldo positivo nel numero di(+85 rispetto al 2022) e in quello degli addetti (+1.845): un doppio segno più che riguarda tutti e dieci comuni del territorio, pur con alcune criticità in quelli della Vallata. Sono i dati relativi all’economia 2023 del circondario. A presentarli, il vicesegretario di Unioncamere Emilia-Romagna, Guido Caselli, all’interno delle attività del Tavolo di ripresa economica della Città metropolitana di Bologna e in particolare del gruppo di lavoro ‘Dati statistici e monitoraggio’. Secondo i dati del report firmato da Unioncamere, Camera di commercio e Città metropolitana, illustrati l’altro giorno nella sala del Consiglio comunale alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria, nel circondario il saldo dellevede una crescita generale del 4,1%, con ...