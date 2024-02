Cremona | è in affidamento in prova | sorpreso a violare prescrizioni | arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Crema, nel cremonese, hannoun uomo di 44 anni, pregiudicato e già sottoposto alla misura dell'inal servizio sociale. L'uomo stava scontando una pena a seguito del danneggiamento di una cabina telefonica avvenuto a Dovera nell'aprile del 2012. Nel 2015 era stato condannato dal tribunale di, condanna confermata dalla Corte d'Appello di Brescia nel marzo 2018 e attualmente stava scontando la condanna inin. Nel giugno 2023, però, era stato diffidato perché i carabinieri non lo avevano trovato nel proprio domicilio in orario notturno. Lo scorso 31 gennaio, poi, è stato fermato alla guida del suo veicolo in evidente stato di alterazione e si è rifiutato di sottoporsi alle analisi di rito. Per questo motivo è stato denunciato, la sua patente è stata ritirata e la sua auto sottoposta a sequestro. Il magistrato di sorveglianza di Mantova ha deciso quindi per il suo rientro in carcere, ritenendo che la sua condotta fosse incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. L'ufficio esecuzioni penali diha emesso il conseguente decreto di sospensione dell'ine l'immediata carcerazione. L'uomo è stato trasferito al carcere di Lodi.