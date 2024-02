Crac Mens Sana 1871 Filippo Macchi in aula

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Era un amministratore della società come gli altri due", conferma alla domanda del pubblico ministero Silvia Benetti una testimone che si era occupata inizialmente della biglietteria e poi della segreteria amministrativa della ’’. Riferendosi a, seduto davanti a lei accanto all’avvocato dello studio Zingari che lo difende nel processo in cui è imputato, insieme al padre Massimo, per ildella società. Gli ’altri’ a cui la testimone si riferisce sono appunto quest’ultimo e Francesco Bertoletti che non è però imputato nel processo. E’ stata la prima volta chesedeva in tribunale, davanti al collegio presieduto da Simone Spina, da quando nel settembre scorso è iniziato il ...