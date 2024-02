Covid | nuova variante ipermutata | dal Sudafrica arriva Ba 2 87 1

Il 5 dicembre 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in Nuova Zelanda l’accesso «a informazioni riservate» avrebbe ... (facta.news)

Il farmaco dalla Cina abbrevia il recupero dalla malattia per i casi lievi e moderati Un farmaco per una guarigione 'lampo' dal Covid . Si chiama ... (sbircialanotizia)

Il Covid non fa più paura come qualche anno fa, considerato che le sue attuali varianti ancora colpiscono in termini di contagio, ma con una ... (thesocialpost)

Arriva dal Sudafrica l'ultima variante ipermuta del Covid. A scoprirla, gli stessi scienziati che avevano rilevato Omicron. La nuova variante di Sars-Cov-2 è già stata ...Verso una nuova proroga per lo stop alle multe ai no-vax, probabilmente fino a fine anno: per ora, però, non ha i soldi per cancellarle.Una nuova variante di Covid fa la sua comparsa sulla scena internazionale. E' stata scoperta in Sudafrica dallo stesso gruppo di scienziati che per primi hanno rilevato Omicron, ed è già stata identif ...