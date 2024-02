Covid | nuova variante ipermutata | dal Sudafrica arriva Ba 2 87 1

Una nuova variante di Covid fa la sua comparsa sulla scena internazionale. E’ stata scoperta in Sudafrica dallo stesso gruppo di scienziati che per ... (thesocialpost)

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Tutti in calo i numeri Covid in Italia nell'ultima settimana secondo i dati su contagi, incidenza e ricoveri diffusi nel bollettino reso noto oggi, 2 febbraio. In par ...Una recente scoperta nel campo della virologia ha portato alla luce una nuova variante di Covid, individuata in Sudafrica e denominata Ba.2.87.1. Tale variante, caratterizzata da oltre 100 mutazioni, ...Arriva dal Sudafrica l'ultima variante ipermuta del Covid. A scoprirla, gli stessi scienziati che avevano rilevato Omicron. La nuova variante di Sars-Cov-2 è già stata ...