Covid | nuova variante ipermutata | dal Sudafrica arriva Ba 2 87 1

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) – Unadifa la sua comparsa sulla scena internazionale. E’ stata scoperta indallo stesso gruppo di scienziati che per primi hanno rilevato Omicron, ed è già stata identificata con la sigla Ba.2.87.1. Si tratta di una: presenta infatti oltre 100 mutazioni, di cui più di 30 nella proteina Spike, evidenziano gli esperti su X. “Sono stati depositati 8 genomi di un nuovo lignaggio di Sars-CoV-2, con più di 100 mutazioni, dal Sud Africa. Questo è probabilmente il lignaggio più divergente identificato quest?anno”, spiega Tulio de Oliveira, direttore del Centro per la risposta alle epidemia e l’innovazione alla Stellenbosch University, che l’ha identificata. Il ricercatore illustra alcune caratteristiche ...

Arriva dal Sudafrica l'ultima variante ipermuta del Covid. A scoprirla, gli stessi scienziati che avevano rilevato Omicron. La nuova variante di Sars-Cov-2 è già stata ...