Covid | nuova variante ipermutata | dal Sudafrica arriva Ba 2 87 1

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Unadifa la sua comparsa sulla scena internazionale. E' stata scoperta indallo stesso gruppo di scienziati che per primi hanno rilevato Omicron, ed è già stata identificata con la sigla Ba.2.87.1. Si tratta di una: presenta infatti oltre 100 mutazioni, di cui più di 30 nella proteina Spike, evidenziano gli esperti su X. "Sono stati depositati 8 genomi di un nuovo lignaggio di Sars-CoV-2, con più di 100 mutazioni, dal Sud Africa. Questo è probabilmente il lignaggio più divergente identificato quest'anno", spiega Tulio de Oliveira, direttore del Centro per la risposta alle epidemia e l'innovazione alla Stellenbosch University, che l'ha identificata. Il ricercatore illustra alcune caratteristiche ...

Una recente scoperta nel campo della virologia ha portato alla luce una nuova variante di Covid, individuata in Sudafrica e denominata Ba.2.87.1. Tale variante, caratterizzata da oltre 100 mutazioni, ...Arriva dal Sudafrica l'ultima variante ipermuta del Covid. A scoprirla, gli stessi scienziati che avevano rilevato Omicron. La nuova variante di Sars-Cov-2 è già stata ...Verso una nuova proroga per lo stop alle multe ai no-vax, probabilmente fino a fine anno: per ora, però, non ha i soldi per cancellarle.