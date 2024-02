Covid Italia | scendono incidenza e ricoveri | i dati dell’ultima settimana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) – Tutti in calo i numeriinnell’ultimasecondo isu contagi,diffusi nel bollettino reso noto oggi, 2 febbraio. In particolare, nell’analisi della situazione in, l’indice Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero al 23 gennaio è sotto la soglia epidemica, pari a 0,57, in lieve diminuzione rispetto allaprecedente (0,60).L’di casi-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 25-31 gennaio è scesa a 7 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto allaprecedente (10 casi per 100.000 abitanti), in tutte le fasce d’età e in quasi tutte le Regioni e province autonome. Il valore più ...