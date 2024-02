Covid Italia | scendono incidenza e ricoveri | i dati dell’ultima settimana

L’Rt è sotto la soglia epidemica a 0,57, l' incidenza scende a 7 casi per 100.000 abitanti. I casi segnalati sono circa 3.858 Tutti in calo i numeri ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Covid in Italia , la variante JN.1 di SarS-Cov-2 continua ad essere pre domina nte, raggiungendo una prevalenza pari al 77%, in base ai ... ()

Covid Italia - variante JN.1 domina ancora e sale al 77%

L'Istituto superiore di sanità: "Non sembra porre rischi addizionali per la salute pubblica rispetto agli altri lignaggi" in circolazione Covid in ... (sbircialanotizia)