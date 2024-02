Così Maranello punta sul singolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Senza esagerare: per la Formula Uno è la notizia del nuovo millennio! Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 significa tutto e al limite il contrario di tutto. Non sto giocando con le parole: semplicemente, tenterò di mettere insieme il bello e il brutto di un evento che non può essere raccontato in un modo solo. Parto dal buono. Che il pilota più vincente di sempre decida di legare l’atto finale di una carriera leggendaria al Cavallino, beh, sta ad indicare che il carisma del brand italiano più conosciuto nel mondo non è stato ammaccato da anni e anni di sconfitte sulle piste dei Gran Premi. Hamilton lo conosco dal 2007, non corre mai per perdere, se molla la Mercedes non lo fa per i soldi. Ma perché crede in un progetto, in un programma, in una scommessa. Dunque, sempre per restare al buono della vicenda, John Elkann, il presidente delle Rosse, è credibile agli occhi del Campionissimo. ...