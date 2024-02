Cosa resta dei Masters of the Universe – Il nuovo episodio di Ottanta Nostalgia VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Agli inizi degli anniin casa Mattel hanno un problema. Le femminucce giocano con le Barbie, mentre i maschietti non hanno pupazzi o figure di successo con cui deliziarsi. L’azienda è in crisi, almeno fino a quando un gruppo di creativi furbacchioni fa un esperimento geniale e diabolico. Per capirepiace ai bimbi degli annili mette attorno a un tavolo con delle action figure e li osserva di nascosto. La frase più citata dai bimbi? “Potere”. I piccoli vogliono il potere tra le mani e personaggi forzuti con cui giocare. E così nel fatidico 1982, scopiazzando un po’ Conan il barbaro e un po’ Star Wars, ecco nascere un personaggio dal nome più macho e machista che ci sia: He-Man. È grosso, è muscoloso, ha un caschetto discutibile e soprattutto hache molte figure dell’epoca non avevano: ...

