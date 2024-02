Cosa fare se il tuo cane soffre di crisi epilettiche

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’epilessia nelè una patologia neurologica che fa solitamente molta paura, in quanto caratterizzata da vere e proprieconvulsive. Aè dovuta questa malattia? In questo articolo andremo alla scoperta delle convulsioni di origine epilettica nei cani e di come trattarle per garantire ai nostri amici a quattro zampe una vita serena. Come riconoscere un attacco epilettico nelLaepilettica viene scatenata da una stimolazione eccessiva che i neuroni subiscono per opera dei neurotrasmettitori, impegnati – in modo anomalo – a portarli oltre il limite previsto. L’attacco epilettico si sviluppa in più fasi, vediamole insieme. Fase Iniziale, nota anche come Aura o Fase Pre-ictaleIn questa fase, che di solito dura appena alcuni istanti, ilmanifesta sintomi ...