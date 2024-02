Cosa cambia Così in difesa ci sono più variabili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) SASSUOLO Comeil Sassuolo post-mercato? Non troppo, ma l’auspicio, in casa neroverde, è che quanto fatto per ‘suturare’ evidenti emergenze inverta la tendenza che ha visto la squadra di Dionisi precipitare ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione sulla scorta di due mesi da incubo – una sola vittoria da fine novembre ad oggi – ma se è vero che il Sassuolo che domani ricomincia la sua corsa non sarà troppo dissimile da quello che la corsa l’ha cominciata a luglio, è altrettanto vero che potrebbe avere qualche opzione tattica in più sulla quale lavorare, alla ricerca di possibili sorprese. Detto infatti che molto dipenderà dalla condizione di Kumbulla – il centrale ex Roma non gioca da fine aprile, il superamento delle visite mediche autorizza cauti ottimismi – e aggiunto che i giochi in attaccofatti con gli uomini di sempre ...