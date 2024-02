Cosa aspettarsi da Baldanzi alla Roma

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il gol di sabato scorso contro la Juventus, per, ha come chiuso una fase della sua carriera: finita la stagione delle promesse, è iniziata quella delle aspettative. A dare ragioni a date e ricorrenze, infatti, ci si accorge che il gol è arrivato a quasi un anno esatto da quello che lo consacrò come nuovo talento italiano emergente, in condizioni quasi identiche, o meglio: simmetriche. Allora era il 23 gennaio, e non il 27, e anche allora l’Empoli giocava in casa di una delle pretendenti allo Scudetto, sotto di un uomo per un’espulsione. A San Siro, contro l’Inter, al 66esimo,partendo da destra ha controllato pal limite dell’area con il sinistro e poi ha battuto il portiere con un tiro rasoterra a incrociare. Allo Stadium, contro la Juventus, al 70esimo,partendo di sinistra ha ...