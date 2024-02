Corte Aja | sì a causa Kiev contro Mosca

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 18.15 Lainternazionale di giustizia dell'Aia ha affermato di avere la giurisdizione per pronunciarsi sulla maggioranza delle argomentazioni presentate dall'Ucraina nellala Russia per l'invasione a febbraio 2022.aveva giustificato la guerra con il tentativo di prevenire il presunto "genocidio"le popolazioni russofone dell'est dell'Ucraina. Accuse negate dache ha chiesto alladi essere riconosciuta non colpevole.

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha dichiarato di avere la giurisdizione per giudicare la maggior parte della causa intentata dall'Ucraina per la brutale invasione russa del 2022, con la ...La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha dichiarato di avere la giurisdizione per giudicare la maggior parte della causa intentata dall'Ucraina per la brutale invasione russa del 2022, con la ...Il 26 gennaio la Corte internazionale di giustizia ha deciso di non archiviare il caso avviato dal Sudafrica contro Israele, accusato di genocidio nella Striscia di Gaza. Cosa ha stabilito il tribunal ...