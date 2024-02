Corsa “Stabiaequa” | 700 runner domenica ai nastri di partenza della “Dieci miglia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSaranno 700 i corridori provenienti da ogni parteCampania ed anche da fuori regione attesi aidi4 febbraio per l’11esima edizionepodistica “” organizzata dall’associazione “Half Marathon” presieduta da Andrea Fontanella con il patrocinio del Coni, del Comune di Vico Equense, dello Uisp (Unione Italiana Sport per tutti), dell’I.S.I.S. “Francesco De Gennaro” e con la collaborazione del Comune di Castellammare di Stabia. La, per la prima volta da Vico Equense anziché da Castellammare di Stabia, è prevista alle ore 8.30 all’altezza di Piazzale Siani. Gli atleti, dopo un breve percorso ad anello risalendo lungo via Filangieri, piazza ...