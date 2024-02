Corriere dello Sport – è l’unica squadra di Serie A

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 2024-02-01 23:30:50 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Cala il sipario sulla sessione di calciomercato invernale. Per la Lazio arriva al termine di una giornata complicata, dove ha visto sfumare l’esterno Kent proprio sul gong. Il 27enne inglese sembrava a un passo dai biancocelesti, pronto a diventare il nuovo rinforzo per Sarri, ma alla fine la trattativa è saltata e Kent è rimasto al Fenerbahce. Lazio, nemmeno un acquisto: èinA! L’affare saltato per Kent conferisce un “record” poco invidiabile alla Lazio, che diventa cosìdellaA a chiudere il mercato senza nemmeno un acquisto. I biancocelesti sono gli unici nel campionato italiano, con Cagliari e Inter che hanno chiuso almeno un acquisto. Sarri, dunque, ...

La squadra di Bernardi si impone, pur senza Danesi e Bosetti, nella gara di andata, 3-1 (21-25, 30-28, 25-17, 25-23) sulle tedesche del Wiesbaden in rimonta dopo aver perso il primo set e rischiato il ...La squadra di ten Hag ritrova i tre punti grazie alle reti di Rashford, Hojlund, McTominay e del giovane classe 2005 negli ultimi secondi, per risolvere una partita complicata ...Prova di forza per i blancos, che si aggiudicano il piccolo derby col Getafe grazie a un gol per tempo dell’ex centravanti dell’Espanyol. Vittoria che vale il sorpasso sul Girona, che rimane dietro di ...Secondo molti tifosi l'ingaggio del pilota britannico a partire dal 2025 sarebbe stato 'spoilerato' due giorni prima da uno sponsor: i dettagli ...Ultimo colpo di mercato per i bianconeri, con il centrocampista argentino che sarà a disposizione di Allegri: tutti i dettagli ...