Corea del Nord | lanciati più missili cruise nel mar del Giappone

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – Nuovo lancio didalladel. Lo ha reso noto lo Stato maggiore sudno, che rivela di aver registrato il lancio di più vettori dalla costa occidentale del ‘regno eremita’ intorno alle 11 ora locale. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, si tratta del quarto lancio didall’inizio dell’anno, l’ultimo dei quali avvenuto domenica scorsa, quando è stato restato un nuovo tipo dilanciato da sottomarino, il Pulhwasal-3-31, che ha colpito l’obiettivo in mare, un’isoletta tra la penisolana ed il. L'articolo proviene da Italia Sera.

