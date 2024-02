Coppa Davis 2024 | gli Stati Uniti sono la prima squadra alle Finals | Serbia a un passo dall’eliminazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Iniziata la caccia all’Italia: gli azzurri hanno conquistato l’ultima edizione dellaa Malaga ed è già tempo di play-off per qualificarsi ai gironi di settembre dell’edizione. Diversele Nazionali illustri impegnate, tra cui glichelaformazione a qualificarsi per le: netto il successo sul campo neutro di Vilnius contro l’Ucraina. Confronto che è cominciato ieri con la vittoria stentata da parte di Sebastian Korda sul numero 342 del mondo Oleksii Krutykh in tre set per proseguire poi con la vittoria da parte di Christopher Eubanks ai danni del numero 498 del mondo Viacheslav Bielinskyi. A concludere l’opera ci ha pensato il doppio composto da Krajicek e Ram. Chi non se la passa bene ...