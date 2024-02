Coppa d'Asia | Corea del Sud in semifinale | altro gol all'ultimo con l'Australia Sfiderà la Giordania

La Corea del Sud raggiunge la Giordania nelle semifinali della Coppa d’Asia 2024 grazie al successo per 2-1 ai tempi supplementari contro ... (sportface)

Junya Ito, attaccante esterno del Reims, è stato escluso dal Giappone per il proseguo della Coppa d’Asia 2024. Alla base di questa decisione, la ... (sportface)

Dalla Lituania alla Repubblica Democratica del Congo, dalla Malesia alla Mongolia. In totale tredici nazioni diverse allenate. Classe 1967, Marco ... (ilfattoquotidiano)

AGI - l'Arabia Saudita di Roberto Mancini esce ai quarti di finale della Coppa d'Asia per mano della Corea del Sud di Jurgen Klinsman, vincente ai ... (agi)

Inter - guarda Taremi : fa tutto lui per l'Iran. Segna - si fa espellere ma è ai quarti di Coppa d'Asia

In attesa di unirsi all'Inter - con cui è d'accordo per la prossima stagione - Mehdi Taremi è uno dei protagonisti più... (calciomercato)