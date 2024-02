Coppa d'Africa 2024 | ancora Lookman | Nigeria in semifinale La RD Congo elimina la Guinea di Guirassy

La Nigeria si è qualificata per le semifinali della Coppa d'Africa. Le Super Eagles nei quarti hanno battuto 1-0 l'Angola grazie ancora ad una rete dell'atalantino Ademola Lookman. Partita dominata ...Ascoli Calcio, la Repubblica Democratica del Congo di Bayeye vola in semifinale. Guinea sconfitta 3-1 in rimonta - picenotime.it - IT ...Samuel Chukwueze e Victor Osimhen non prenderanno parte al match tra Milan e Napoli, valido per il prossimo turno di Serie A Dopo il risultato di Nigeria-Angola (vittoria dei nigeriani per 1 a 0 ai ...