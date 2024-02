Convivenza | mini guida anche dal punto di vista legale | di cui nessuno parla

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Laè un passo importante nella vita di molte coppie, perché spesso rappresenta uno dei primi passi che si intraprendono deliberatamente verso la costruzione di un futuro insieme. Ma quando farlo? Cosa dice la legge? E, soprattutto, come farlo nel modo giusto? Quand’è il momento giusto per andare a vivere insieme? Non c’è un momento “giusto” per andare a convivere, perché varia da coppia a coppia e dipende da diversi fattori. È importante considerare la solidità della relazione, la maturità emotiva e le prospettive future. Un segnale che può essere arrivato il momento di andare a vivere insieme può essere la stabilità e la coerenza nella relazione, con entrambi i partner che condividono valori, obiettivi e aspirazioni compatibili, così come la volontà di affrontare responsabilità condivise e portare la relazione su un nuovo livello nella prospettiva di un ...