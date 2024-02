Contrordine | Amadeus ospite di Fazio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)compagni (sanremesi): se aveva fatto discutere l’embargo posto dal Festival sui cantanti nelle trasmissioni non Rai, ecco che a infrangere il nuovo diktat sarà lo stesso, in compagnia di Fiorello. Il direttore artistico e presentatore del Festival accompagnato dal sodale e amico showman saranno infatti ospiti ospiti domenica di Fabioa Che Tempo Che Fa, all’antivigilia dell’inizio di Sanremo 2024, che partirà martedì 6. L’annuncio è arrivato ieri sull’account social del programma del Nove. Nelle scorse settimane, siasia Luciana Littizzetto avevano ironizzato con amarezza sull’impossibilità di ospitare nella domenica dopo la finale del Festival, l’11 febbraio, il vincitore di Sanremo, come abitudine del talk show quando era trasmesso dalla Rai. Evidentemente...